Назван объем выданных в Иране кредитов

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) кредиты, предоставленные банками и финансовыми учреждениями в Иране, выросли на 18,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 декабря 2023 года).

Как сообщает Trend, это отражено в отчете Центрального банка Ирана.

Согласно отчету, за указанный период банки и финансовые учреждения в Иране предоставили кредиты на сумму около 37,5 квадриллиона риалов (около 65,3 миллиарда долларов) в различных секторах. В то время как стоимость кредита, предоставленного иранскими банками за аналогичный период прошлого года, составила 31,7 квадриллиона риалов (около 55,2 миллиарда долларов).

За 9 месяцев в секторе услуг было предоставлено кредитов на сумму 14,9 квадриллиона долларов (около 26 миллиардов долларов).

Отмечается, что за указанный период банки и финансовые учреждения предоставили кредиты промышленному и горнодобывающему секторам на сумму 14,4 квадриллиона риалов (около 25 миллиардов долларов).

Согласно отчету, за указанный период в Иране был предоставлен кредит в торговом секторе на сумму 4,07 квадриллиона риалов (около 7,09 миллиарда долларов).

В сельскохозяйственном секторе Ирана были предоставлены кредиты на сумму около 2,2 квадриллиона риалов (около 3,82 миллиарда долларов) в течение 9 месяцев.

За 9 месяцев Иран предоставил кредиты в жилищном и строительном секторе на сумму 1,82 квадриллиона риалов (около 3,2 миллиарда долларов).

В других не упомянутых областях за 9 месяцев было выдано кредитов на общую сумму 47 триллионов риалов (около 81,8 миллиона долларов).