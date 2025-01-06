Увеличился объем транзита через Иран

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) объем транзита через Иран вырос на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 декабря 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ заместитель министра экономики и финансов Ирана и генеральный директор Таможенной администрации Форуд Асгари.

По его словам, за 9 месяцев через Иран в разные страны было перевезено 16,5 миллиона тонн продукции. Асгари добавил, что за 9 месяцев было перевезено 4,4 миллиона тонн продукции, в основном через таможню Шехид Раджаи, 3,8 миллиона тонн через таможню Парвизхан и 2,3 миллиона тонн через таможню Башмаг.

Через три вышеупомянутые таможни было транзитом перевезено 10,5 миллиона тонн продукции.

Отметим, что Иран расположен на ряде международных транзитных маршрутов (международный коридор Север-Юг, международный коридор Восток-Запад). Тем не менее инфраструктуры на траектории этих маршрутов, проходящих через страну, в полной мере не хватает, территория Ирана не считается безопасным маршрутом для международных грузовых компаний, против страны были введены международные санкции. Исходя из этого, международные компании не заинтересованы в транзите через Иран.