Глава МИД Германии призвал сохранить иранскую ядерную сделку

10 мая 2018 15:51 (UTC+04:00)

Москва и Берлин едины во мнении, что нужно искать пути сохранения иранской ядерной сделки, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает РИА Новости.

"Мы едины во мнении, что нужно искать пути сохранения этого соглашения", — сказал Маас на пресс-конференции в Москве по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй в совместном заявлении призвали США избегать действий, которые могут помешать выполнению соглашения с Ираном другими сторонами сделки.

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