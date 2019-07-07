Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник

Иран превысит уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, уже в понедельник, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Через несколько часов будут закончены технические работы и начнется процесс обогащения выше 3,67%", - сказал Камальванди во время пресс-конференции.

Камальванди отметил, что уже к завтрашнему дню "уровень обогащения будет выше 3,67%".

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