В Иране заявили, что реализация ядерной сделки ухудшается из-за действий США

Ситуация вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе ухудшается из-за непрекращающихся враждебных действий США, которые противоречат целям Устава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил во вторник постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади на онлайн-заседании Совета управляющих МАГАТЭ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гариб Абади констатировал, что ситуация вокруг реализации СВПД ухудшилась после того, как в конце мая США объявили, что будут вводить односторонние меры в отношении всех оставшихся ядерных проектов в рамках СВПД в Иране, а именно: модернизации реактора в Араке, поставки обогащенного урана для тегеранского исследовательского реактора и экспорта топлива из исследовательского реактора, указано в тексте выступления иранского дипломата, которое распространило постпредство Ирана в Вене.

"Эти санкции и враждебная политика помешали выполнению соответствующих ядерных положений резолюции Совета Безопасности 2231 государствами-участниками, включая Исламскую Республику Иран, - подчеркнул постпред. - На деле из-за непрекращающегося безответственного поведения США ситуация вокруг этого соглашения выглядит мрачнее, чем раньше".

По его словам, хотя Иран имеет право принять меры предосторожности, о которых агентство будет должным образом проинформировано на любом этапе, "США несут полную ответственность за последствия своих противоправных действий, которые явно противоречат целям Устава агентства, принципам Договора о нераспространении [ядерного оружия] и положениям резолюции Совета Безопасности 2231".

Постпред также призвал участников МАГАТЭ выполнять обязательства и пропорционально реагировать на незаконные действия США, которые ставят под угрозу международное сотрудничество в области ядерной энергии. "Крайне важно, чтобы нарушения США их обязательств и односторонние действия не оказали какого-либо негативного воздействия на работу агентства по выполнению его мандата в области мирного использования ядерной энергии в соответствии с его Уставом и другими документами. Генеральному директору также необходимо своевременно отражать такие нарушения США в его докладах о выполнении соответствующих механизмов агентства", - заявил Гариб Абади.

Кроме того, постпред Ирана обратил внимание на недавний доклад генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о хорошем уровне сотрудничества между Ираном и агентством. Так, МАГАТЭ с 16 января 2016 года продолжает проверять и контролировать выполнение Ираном обязательств в ядерной области, агентство смогло проконтролировать шаги Ирана по приостановке выполнения некоторых из его обязательств по ядерной сделке, стороны продолжают взаимодействие в период пандемии COVID-19.