В профкомиссии парламента Ирана утвердили законопроект о повышении уровня обогащения урана

Комиссия национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Ирана утвердила законопроект, который должен обязать правительство нарастить степень обогащения урана. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель комиссии Абольфазль Амуйи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После утверждения положений [проекта] комиссией он будет направлен в президиум Меджлиса", - цитирует его агентство ICANA. По словам Амуйи, "[законопроект] будет рассмотрен в ходе открытого заседания [парламента] во вторник или среду".

Ранее в воскресенье Меджлис проголосовал за ускорение рассмотрения этого законопроекта. Решение было принято на фоне сообщения об убийстве в пятницу физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны.

В случае принятия закон обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Между тем, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) позволяет Ирану обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет. Кроме того, власти страны должны будут в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

Также закон предусматривает немедленное возвращение к проекту по реконструкции ядерного реактора в Араке, который существовал до подписания ядерной сделки. Согласно СВПД, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора.

В пятницу агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице. Президент Ирана Хасан Роухани заявил в субботу, что это убийство не останется без ответа.