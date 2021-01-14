Иран может достичь производства 120 кг 20-процентного урана раньше, чем через 8 месяцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI).

Ссылаясь на закон иранского парламента о «Стратегическом плане противодействия отмене санкций», Бехруз Камальванди рассказал: "Теперь у нас есть около четырех тонн сырья, и решение парламента производить около 120 килограммов в течение года легко реализуемо для нас".

«Мы можем достичь суммы, установленной законом парламента, раньше, чем через восемь месяцев», - добавил он.

Он указал на реакцию на начало 20-процентного обогащения, сказав: «К сожалению, очернение лица ядерной программы Ирана можно было увидеть с самого начала, что восходит не к деятельности нашей страны, а к природе ядерной энергетики".

«Когда они увидели возможности Ирана, они начали делать вид, что Иран создает ядерное оружие и имеет другие цели», - добавил он.

«Сегодня в мире нет никого, кто верит, что Исламская Республика Иран создает ядерное оружие», - подчеркнул Камальванди.

Как было объявлено в прошлый понедельник, Иран начал процесс производства урана с 20-процентным обогащением на заводе в Фордо.

Али Рабии указал на противодействующий план Ирана по обогащению урана до 20% чистоты, заявив, что процесс закачки газа в центрифуги начался после недавнего распоряжения президента Хасана Рухани о реализации этого плана.

В декабре, иранский парламент одобрил законопроект, направленный на отмену санкций после невыполнения европейскими сторонами СВПД своих обязательств и после убийства иранского ученого.