Зариф отверг идею Блинкена о включении ракетной программы в ядерную сделку

Иран не намерен включать ракетную программу и вопрос о региональной политике в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается вопросов ракетной программы и ядерной сделки, то здесь все было понятно с самого начала заключения ядерной сделки, что эти аспекты не являются частью СВПД и не будут в него включены", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB.

Во вторник кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что избранный американский президент Джозеф Байден будет добиваться заключения с Ираном на основе СВПД более долгосрочной сделки по иранской ядерной программе, а также решения ракетной проблемы Тегерана.