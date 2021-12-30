Иранский переговорщик удовлетворен ходом диалога в Вене с "пятеркой" посредников

Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе двигаются вперед в правильном русле. Об этом заявил в среду глава иранской делегации Али Багери Кани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разногласия между участниками консультаций сузились по сравнению с предыдущим седьмым раундом, что привело к более плавному процессу дискуссии", - приводит агентство IRNA его слова. Как отметил Багери Кани, переговоры сосредоточены на снятии незаконных антииранских санкций. "Все стороны придают этому вопросу первостепенное значение, обсуждаются также банковские и финансовые рестрикции", - подчеркнул он.