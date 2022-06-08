ЕС и США призвали Иран к сотрудничеству с МАГАТЭ по спорным вопросам

Евросоюз и США призвали власти Ирана сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу прояснения происхождения частиц урана на трех незаявленных объектах. Об этом говорится в распространенных в среду заявлениях делегаций ЕС и США при международных организациях в Вене, которые были сделаны в ходе заседания Совета управляющих МАГАТЭ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы настоятельно призываем Иран немедленно и в полном объеме сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы агентство могло предоставить необходимые гарантии того, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, - говорится в заявлении делегации ЕС. - Государства - члены ЕС решительно поддерживают резолюцию, предложенную Францией, Германией, Великобританией и США, и призывают других членов Совета поддержать ее".

"Иран должен сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы позволить агентству без дальнейшего промедления выполнить его мандат по верификации и мониторингу", - говорится в заявлении делегации США. Представитель США пояснила, что американская сторона поддержала резолюцию по Ирану, которая призывает Тегеран принять срочные меры для выполнения его обязательств. "Крайне важно, чтобы Иран предоставил МАГАТЭ всю информацию и документы, которые МАГАТЭ сочтет необходимыми для прояснения и решения своих вопросов", - сказано в заявлении. Постпред США Лаура Холгейт подчеркнула, что резолюция не нацелена на эскалацию конфронтации с Ираном в политических целях. "Мы не стремимся к такой эскалации", - пояснила дипломат.

Западные государства - участники иранской ядерной сделки представили во вторник государствам - участникам Совета управляющих МАГАТЭ проект резолюции с призывом к Ирану к сотрудничеству по вопросу прояснения происхождения частиц урана на трех незаявленных объектах. Проект был разработан из-за отсутствия с иранской стороны достаточной информации о происхождении этих частиц на трех спорных площадках.