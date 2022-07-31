В Иране заявили о готовности завершить переговоры по ядерной сделке в кратчайшие сроки

Глава делегации Ирана на переговорах по возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Али Багери Кани заявил, что Тегеран в самое короткое время готов завершить процесс по достижению договоренностей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы предоставили другой стороне свои предложения и идеи, чтобы подготовить почву для быстрого завершения переговоров", - написал Багери в воскресенье в своем Twitter.

Он отметил, что Иран "тесно сотрудничает с партнерами по СВПД, особенно с координатором ЕС, чтобы предоставить США еще один шанс вернуться к сделке".

В конце июня текущего года в столице Катара Дохе прошел тур непрямых переговоров между США и Ираном, в рамках которых обсуждался возврат к ядерной сделке. Несмотря на то, что координатор ЕС Энрике Мора заявил об отсутствии видимого прогресса, МИД Ирана оценил раунд переговоров как положительный.