Госдеп: Иран "убил возможность быстрого взаимного возвращения" к ядерной сделке

Администрация Соединенных Штатов считает, что иранские власти "убили возможность быстрого взаимного возвращения" Вашингтона и Тегерана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать опубликованное во вторник видео, на котором президент США Джо Байден признал, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, однако Вашингтон, по его словам, не станет объявлять об этом официально. "Безусловно, Иран убил возможность быстрого взаимного возвращения [Вашингтона и Тегерана] к соблюдению СВПД. Они убили эту возможность совсем недавно, в сентябре", - сказал дипломат.

По его словам, тогда все стороны, кроме Ирана, согласились восстановить ядерную сделку. "СВПД отсутствует в нашей повестке уже некоторое время. Был момент, когда мы думали, что находимся на пороге взаимного возвращения к соблюдению СВПД, но Иран отвернулся от сделки, которая обсуждалась во время переговоров и была одобрена всеми остальными [сторонами]", - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, "внимание [США] с сентября сосредоточено на отстаивании основных свобод иранского народа и противодействии углубляющемуся военному партнерству Ирана с Россией".