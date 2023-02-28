Глава МИД Ирана: Политика США привела к отсутствию договоренностей по ядерной сделке

Отсутствие договоренностей на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является результатом просчета политики США. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на Конференции по разоружению в Женеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нынешняя ситуация с СВПД является результатом просчета американской политики, - сказал Абдоллахиян, слова которого приводит агентство IRNA. - Прошлый опыт научил нас более осторожно и деликатно подходить к новому раунду переговоров".

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями Ирана завершился в австрийской столице без какого-либо результата.