Запасы обогащенного до 60% урана в Иране выросли на 40% с ноября

Запасы урана, обогащенного до уровня 60%, в Иране увеличились на 40% с ноября прошлого года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на данные МАГАТЭ.

При этом запасы обогащенного до 60% урана выросли с 62,3 кг до 87,5 кг.

Согласно полученному рядом СМИ докладу МАГАТЭ, в Иране также подтвердили, что взятые 22 января образцы на ядерном объекте в Фордо содержали частицы, обогащенные до 83,7%. При этом в Тегеране объяснили, что это связано с "непреднамеренными колебаниями уровня обогащения".

В международной организации в свою очередь указали, что продолжают расследование, чтобы установить причину обнаружения таких частиц.

Кроме того, ряд западных СМИ указывают, что по состоянию на 12 февраля запасы обогащенного до любого уровня урана в Иране достигли 3 760,8 кг, что более чем в 18 раз выше, чем согласованный иранской ядерной сделкой объем.