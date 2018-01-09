Хаменеи: США и Великобритании не удалось спровоцировать беспорядки в Иране

9 января 2018 15:11 (UTC+04:00)

США и Великобритании не удалось вызвать беспорядки в ходе недавних протестов в Иране.

Об этом заявил во вторник верховный руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, выступая в городе Кум, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fars.

"Наши враги уже почти 40 лет (с момента исламской революции в Иране в 1979 году - прим. ред.) пытаются нас уничтожить, но всегда получают отпор. Наш народ неизменно демонстрирует единство и оказывает сопротивление врагам. Великобритании и США не удалось и не удастся нас сломить", - передает слова Хаменеи агентство.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны Соединенные Штаты, Великобританию и Саудовскую Аравию. Кроме того, постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу направил официальную жалобу в ООН, обвинив США во вмешательстве в дела Исламской Республики и подстрекательстве к насилию.

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка.

3 января командующий Корпусом "стражей исламской революции" генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании смуты в республике и поражении мятежников. По его словам, в общей сложности в акциях по всей стране приняли участие не более 15 тыс. человек.

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