Помпео: США обеспокоены стремлением Ирана доминировать на Ближнем Востоке

29 апреля 2018 20:56 (UTC+04:00)

США глубоко обеспокоены амбициями Ирана по доминированию на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров в Иерусалиме, передает ТАСС.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены в связи с опасным ростом иранских угроз Израилю и региону, иранскими амбициями в отношении доминирования на Ближнем Востоке", - сказал глава американской дипломатии.

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