Мир не обязан подчиняться требованиям США - МИД Турции

29 июня 2018 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мир не обязан подчиняться требованиям США, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Чавушоглу отметил, что в первую очередь это касается санкций против Ирана.

По его словам, несмотря на ряд разногласий, существующих между Турцией и Ираном, это не означает, что Анкара присоединится к американским санкциям против Ирана.

«Решение США о применении санкций против Ирана может негативно сказаться на всем регионе, в том числе на Турции и Саудовской Аравии», - сказал Чавушоглу.

Он также добавил, что Иран - экономический и стратегический партнер Турции.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Также Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Сегодняшние выборы являются самыми важными в истории Турции – глава МИД
Турция 24 июня 13:01
Госдеп США: Иран ожидают самые суровые санкции в истории (Эксклюзив)
Ядерная программа 22 июня 15:24
Лидеры РПК часто скрываются в Иране – МИД Турции
Политика 22 июня 13:35
Турция сомневается в том что США смогут изъять все оружие у PYD и YPG - МИД Турции
Турция 22 июня 12:43
МИД Турции обнародовал дату выхода отрядов PYD и YPG из сирийского города Манбидж
Турция 21 июня 15:45
РПК представляет угрозу для Ирана – МИД Турции
Политика 21 июня 10:56
Иран и Ирак не принимают участия в военных операциях против РПК – МИД Турции
Турция 20 июня 15:24
Турецкие войска вошли в сирийский город Манбидж
Турция 18 июня 16:31
Турция и США подписали 90-дневное соглашение по Сирии – премьер
Турция 16 июня 10:07
Чавушоглу о роли Турции в реализации Трансанатолийского трубопровода
Турция 11 июня 23:33
Турция и Китай обсудят региональные вопросы
Турция 11 июня 11:07
Турция открыла для беженцев дверь в Европу
Турция 7 июня 17:22
НАТО приветствует достижение соглашения между США и Турцией по Манбиджу
Турция 6 июня 15:16
Турция становится энергетическим хабом региона – МИД Турции
Энергетика 6 июня 12:32
США и Турция приступят к реализации плана по Манбиджу в течение десяти дней
Турция 5 июня 14:14
Чавушоглу и Помпео обсудили дорожную карту по сирийскому Манбиджу
Турция 4 июня 18:33
Чавушоглу и Помпео приступили к переговорам в Вашингтоне
Турция 4 июня 16:36
Эрдоган надежда мусульманских стран – МИД Турции
Турция 4 июня 11:11