Мир не обязан подчиняться требованиям США - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Мир не обязан подчиняться требованиям США, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Чавушоглу отметил, что в первую очередь это касается санкций против Ирана.

По его словам, несмотря на ряд разногласий, существующих между Турцией и Ираном, это не означает, что Анкара присоединится к американским санкциям против Ирана.

«Решение США о применении санкций против Ирана может негативно сказаться на всем регионе, в том числе на Турции и Саудовской Аравии», - сказал Чавушоглу.

Он также добавил, что Иран - экономический и стратегический партнер Турции.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Также Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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