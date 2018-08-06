Зариф назвал предложение Трампа о переговорах рекламным трюком

6 августа 2018 22:59 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "рекламным трюком" предложение президента США Дональда Трампа о переговорах по новой ядерной сделке, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

Трамп в понедельник — день восстановления первого пакета санкций против Ирана — повторил, что открыт для достижения новой сделки с Тегераном.

"Время, затраченное на наши переговоры с Америкой, было, возможно, беспрецедентным в истории, но потом Трамп что-то подписывает и говорит, что все эти переговоры аннулированы. Вы можете вести переговоры с таким человеком? Чем является это предложение (о переговорах – ред.), если не рекламным трюком", — заявил Зариф.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Первая часть санкций будет восстановлена в полночь с 6 на 7 августа и сразу вступит в полную силу. Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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