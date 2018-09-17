Неизвестные совершили нападение на посольство Ирана в Греции

Неизвестные забросали посольство Ирана в Афинах бутылками и камнями, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

По данным агентства, нападавшие разбили окна пункта дипломатической полиции и нанесли урон зданию посольства. В полиции пока не сообщается о задержании лиц, связанных с инцидентом.

В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщает, что ответственность за нападение на посольство взяла анархистская греческая организация "Рубикон".

"Ответственность за атаку взяла на себя группа "Рубикон",- заявил представитель полиции, добавив, что пока по этому делу никто не арестован.

Нападение было совершено ночью, в нем участвовали около десяти человек, вооруженных железными прутьями. Они разбили окна в комнате ожидания и забросали красной краской территорию посольства. При нападении никто не пострадал.

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