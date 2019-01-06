Иран раскритиковал ЕС за задержку в создании механизма обхода санкций США

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми выступил с критикой Евросоюза за задержку в создании специального финансового механизма для обхода санкций США в отношении Тегерана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает иранское агентство IRNA.

Глава организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в начале декабря заявил, что Иран рассчитывал на создание специального финансового механизма ЕС для обхода санкций США в отношении Тегерана до конца 2018 года. Салехи добавил, что в скором времени все нефтяные сделки ЕС с другими странами стоимостью более 300 миллиардов евро будут осуществляться только в евро, а не в долларах.

"Исламская Республика (Иран - ред.) безусловно считает Европу ответственной за невыполнение финансового механизма, называемого "SVP" (специальный финансовый механизм - ред.)", - приводит агентство слова Касеми.

Он также добавил, что европейцы как главные бенефициары должны думать о последствиях решения, так как к настоящему моменту Иран выполнил свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но терпение Тегерана находится на исходе и настало время для ЕС принять свое стратегическое решение.

В сентябре Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для поддержания расчетов с Ираном после введения США санкций. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в середине ноября заявила, что работа по созданию механизма продолжается и продвигается позитивно, но конкретных сроков не назвала.

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран намерен дать ЕС больше времени на создание финансового механизма для обхода санкций США. Позже дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что никто из стран-членов Евросоюза пока не решился зарегистрировать у себя юридическое лицо, на базе которого будет создан специальный финансовый механизм для обхода санкций США в отношении Ирана.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что транзакции, проводимые через создаваемый ЕС финансовый механизм, также будут целью санкций США.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

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