Глава МИД Ирана предупредил о последствиях решения США по КСИР

14 апреля 2019 13:56 (UTC+04:00)

Решение США внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в список террористических организаций будет иметь последствия, о чем в скором времени будут уведомлены главы МИД всех стран, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня будут отправлены письма министрам иностранных дел всех стран об этих действиях (решении США о КСИР – ред.), которые предупредят их о последствиях беспрецедентных и опасных действий США, а также о необходимых позициях, которые они должны будут принять по этому поводу", - приводит заявление Зарифа агентство IRNA.

Зариф добавил, что он также направил письма генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу и Совету Безопасности ООН о "незаконности этих действий США и об очень неправильной политике Соединенных Штатов в регионе".

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что внесет Корпус стражей исламской революции Ирана в список иностранных организаций, которые США считают террористическими.

После этого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сославшись на "закон о противодействии нарушениям прав человекаи авантюристским и террористическим действиям США в регионе" обратился к совету безопасности Ирана с предложением признать Центральное командование США (CENTCOM) террористической группировкой.

Высший совет национальной безопасности Ирана осудил и назвал опасным шагом решение США признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией и возложил на США ответственность за последствия внесения КСИР в список террористических организаций.

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