Глава МИД: США не победить Иран экономическим террором

20 мая 2019 22:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран не смогли уничтожить ни Александр Македонский, ни Чингисхан, и Дональду Трампу это не удастся.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал на своей странице в социальной сети Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он добавил, что экономический террор не приведет к концу Ирана.

"Никогда не угрожайте иранцу. Относитесь с уважением. Этот метод эффективен", - отмечается в публикации.

Отметим, что президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что если Иран хочет войны, это означает их официальный конец.

(Автор: Эльнур Багишов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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