Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил глава МИД

28 мая 2019 03:25 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием, которое запрещено указом верховного лидера страны Али Хаменеи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Аятолла Али Хаменеи давно сказал, что мы не заинтересованы в ядерном оружии, издав указ, запрещающий его", - написал Зариф в Twitter.

Глава иранского МИД также заявил, что "экономический терроризм" США "наносит вред иранскому народу и создает напряженность в регионе". Он добавил, что намерения президента США Дональда Трампа следует оценивать по его действиям, а не по словам.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США ровно год назад объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

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