Совбез Ирана: Меры по безопасности в Персидском заливе должны разработать страны региона

27 июля 2019 20:38 (UTC+04:00)

Меры по обеспечению безопасности международного судоходства в Персидском заливе должны быть выработаны в тесном сотрудничестве всеми странами региона. Такое мнение, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, высказал в субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран адмирал Али Шамхани. Он встретился в Тегеране с главой МИД Султаната Оман Юсефом бен Алауи бен Абдаллой.

"Если такие меры будут разрабатывать иностранные державы, то это только увеличит проблемы", - сказал он.

По словам адмирала, Иран "твердо следует курсу на установление диалога и взаимопонимания со своими соседями". Однако, как отметил Шамхани, "некоторые государства региона пошли на поспешные шаги и поставили под серьезную угрозу возможность управления кризисом".

Оманский министр, который ранее провел переговоры в Тегеране с иранским коллегой Джавадом Зарифом, призвал, в свою очередь, все государства в зоне Персидского залива к сдержанности.

"Необходимо сделать выводы из опыта прошлого и избегать любых шагов, которые ведут к росту напряженности и могут обострить кризис", - процитировал телеканал слова Юсефа бен Алауи бен Абдаллы. Как подчеркнул глава МИД Омана, правила международного судоходства в Ормузском проливе "должны строго соблюдаться".

Нынешний визит Юсефа бен Алауи бен Абдаллы посвящен поиску урегулирования проблемы вокруг британского танкера, который был задержан в Ормузском проливе.

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