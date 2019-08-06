Иран выступил за свободу судоходства в Ормузском проливе

6 августа 2019 21:41 (UTC+04:00)

Тегеран выступает за свободу судоходства в Ормузском проливе, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе очередного телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы настаиваем на безопасности и свободе судоходства в регионе и Ормузском проливе. Ежедневно свободно проходят десятки кораблей, в то время как вооруженные силы по правилам осуществляют надзор", - сказал Роухани во вторник.

Он также отметил, что на фоне усилий Франции и Ирана по снижению напряженности в регионе, США предпринимают провокационные шаги.

Президенты, согласно сообщению, опубликованному на сайте Роухани, затронули ситуацию вокруг ядерной сделки. Так, президент Ирана подчеркнул необходимость активизировать сотрудничество Тегерана с другими странами в банковской и нефтяной сферах.

В свою очередь Макрон отметил, что для Парижа важно достичь такого результата по ситуации вокруг ядерной сделки, который был бы для сторон приемлемым и обеспечивал интересы Ирана.

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