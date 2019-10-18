Джавад Зариф провел телефонные переговоры с главами МИД РФ, САР и Ирака

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел отдельные телефонные разговоры с главами МИД Сирии, России и Ирака, Валидом Муаллемом, Сергеем Лавровым и Мухаммедом аль-Хакимом, министры обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонных разговоров с министрами иностранных дел Ирака, России и Сирии обсудил отдельно с каждым из них развитие ситуации в регионе, особенно обстановку на севере Сирии", говорится в сообщении иранского МИД.

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