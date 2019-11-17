Акции протеста прошли почти в 100 населенных пунктах Ирана

17 ноября 2019 19:23 (UTC+04:00)

Акции протеста, связанные с решением правительства Ирана о повышении цен на топливо, прошли как минимум в 100 населенных пунктах страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Fars.

По его данным, значительная часть пришедших на манифестации "просто присутствовала" на акциях и не участвовала в беспорядках и стычках с иранскими силами правопорядка. Тем не менее, по сведениям агентства, за минувшие двое суток с начала протестов в иранских городах были задержаны около 1 тыс. участников демонстраций.

В общей сложности в акциях протеста в Иране приняли участие почти 87,5 тыс. человек, подавляющее большинство участников протестов, более 82 тыс., - мужчины.

Отмечается также, что отдельные группы, находившиеся в толпе манифестантов, нападали на полицейских, поджигали офисы банков, магазины и частные лавки. По данным агентства, за минувшие два дня в стране в ходе демонстраций были сожжены или разграблены около 100 представительств местных финансовых учреждений, не менее полусотни торговых точек.

Ранее Министерство информации (разведки) Ирана сообщило, что "основные виновники беспорядков в последние два дня были определены". Как отметило ведомство, "принимаются надлежащие меры", и иранская общественность будет проинформирована об их содержании и результатах в ближайшее время.

В пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 л. После этого решения в некоторых городах Ирана прошли протестные акции.

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