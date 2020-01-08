Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе

8 января 2020 07:02 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с которой была совершена атака против иранских граждан и чиновников, при этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал Зариф в Twitter.

"Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии", - добавил он.

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