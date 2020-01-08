Верховный лидер Ирана выступит с речью в Гуме

ТЕГЕРАН /Trend/ - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сегодня выступит с речью перед группой лиц в Гуме по случаю годовщины событий в этом иранском городе 8 января 1978 года, сообщает в среду Trend

Это представляет важность на фоне недавних ударов Ирана по американской базе в Ираке.

Отметим, что силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с которой была совершена атака на иранских граждан и чиновников. При этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал Зариф в Twitter.

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