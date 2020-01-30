Роухани назвал "сделку века" самым отвратительным планом века

30 января 2020 02:11 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что предложенная США "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию является "самым отвратительным планом века.
"Достаточно этих глупых попыток. Самый отвратительный план века", - написал Роухани в Twitter.

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.

В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности. Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиарда долларов в течение 10 лет прежде всего за счёт стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.

Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

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