В Иране сообщили, что черные ящики украинского Boeing сильно повреждены

Бортовые самописцы украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение под Тегераном, сильно повреждены. Об этом сообщил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами. Как передает Trend, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IRNA.

"Черные ящики украинского пассажирского самолета были серьезно повреждены [при крушении]", - указал глава иранского оборонного ведомства. Хатами добавил, что он "обратился к представителям военной промышленности страны с просьбой оказать помощь в восстановлении бортовых самописцев".