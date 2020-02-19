В Иране сообщили, что черные ящики украинского Boeing сильно повреждены
Бортовые самописцы украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение под Тегераном, сильно повреждены. Об этом сообщил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами. Как передает Trend, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IRNA.
"Черные ящики украинского пассажирского самолета были серьезно повреждены [при крушении]", - указал глава иранского оборонного ведомства. Хатами добавил, что он "обратился к представителям военной промышленности страны с просьбой оказать помощь в восстановлении бортовых самописцев".
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