Мохаммад Джавад Зариф объявил список самых неотложных медицинских потребностей Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем аккаунте в Twitter обнародовал список наиболее срочных потребностей медперсонала страны, передает Trend со ссылкой на IRNA.
В своем Twitter Мохаммад Джавад Зариф перечислил самые неотложные потребности медицинского персонала страны в борьбе с коронавирусом.
«Медицинский персонал Ирана мужественно борется с коронавирусом. Их усилия были замедлены из-за широко распространенных недостатков, вызванных ограничением доступа наших людей к медицинскому и фармацевтическому оборудованию. Самые срочные требования находятся в списке приложений», - написал он.
«Вирусы не дискриминируют, человечество также не должно (в помощи) дискриминировать», - отметил он.
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