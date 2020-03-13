Мохаммад Джавад Зариф объявил список самых неотложных медицинских потребностей Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем аккаунте в Twitter обнародовал список наиболее срочных потребностей медперсонала страны, передает Trend со ссылкой на IRNA.

В своем Twitter Мохаммад Джавад Зариф перечислил самые неотложные потребности медицинского персонала страны в борьбе с коронавирусом.

«Медицинский персонал Ирана мужественно борется с коронавирусом. Их усилия были замедлены из-за широко распространенных недостатков, вызванных ограничением доступа наших людей к медицинскому и фармацевтическому оборудованию. Самые срочные требования находятся в списке приложений», - написал он.

«Вирусы не дискриминируют, человечество также не должно (в помощи) дискриминировать», - отметил он.