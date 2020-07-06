В МИД РФ призвали не делать скорых выводов по инциденту в иранском Натанзе
Россия призывает не делать преждевременных выводов о причинах взрыва на ядерном объекте в иранском Натанзе, ситуация требует серьезного рассмотрения. Об этом в понедельник заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Думаю, что самое последнее дело - предаваться каким-то измышлениям. Вопрос очень серьезный", - сказал он.
В четверг официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил об инциденте на атомном объекте в Натанзе. По его словам, в результате происшествия было повреждено одно из строившихся зданий, жертв нет. В воскресенье Камальванди заявил, что поврежденное в ходе пожара здание на объекте в Натанзе предназначено для производства центрифуг.
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