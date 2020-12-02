Посольство Ирана в России открыло книгу соболезнований в связи с гибелью физика Фахризаде
Посольство Ирана в Москве открывает на два дня книгу соболезнований в связи с гибелью иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Осуждая террористический акт, произошедший 27 ноября и приведший к мученической смерти заместителя министра обороны Ирана Мохсена Фахризаде, в посольстве в Москве в течение двух дней (2-3 декабря) для посольств, аккредитованных зарубежных представительств, а также для государственных и официальных организаций Российской Федерации открыта книга соболезнований в очном формате и в виртуальном формате по адресу электронной почты: [email protected]", - сообщили в среду ТАСС в иранском диппредставительстве.
Лента новостей
Пять лет FAO в Азербайджане: перспективы развития отношений, будущего программ Организации в стране и регионе
Названы детали второго пакета мер поддержки, принятых в Казахстане в условиях экономического кризиса
Как выглядит победа Азербайджана над Арменией? Показывают представители России, Грузии, Ирана, Украины (ВИДЕО, ФОТО)
Ведется работа по последовательному внедрению цифровых технологий в Туркменбашинский НПЗ Туркменистана
Deutsche Energie-Agentur GmbH оказывает поддержку в разработке энергоэффективной реорганизации жилья в Узбекистане
Директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов обратился к генеральному секретарю ЮНЕСКО Одри Азуле
Baktelecom сдал в пользование в заповеднике «Ичеришехер» оптическую сеть, отвечающую современным стандартам (ФОТО)
Экспортные операции Азербайджана посредством системы "единое окно" за год увеличились более чем на четверть
Cоглашение по Карабаху будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе – Президент Казахстана
Началось строительство сербско-венгерского трубопровода для подключения к «Южному газовому коридору»
В Азербайджане необходимо обязательно прибегнуть к ужесточенным мерам карантина - Адиль Аллахвердиев
Узбекистан и Германия продолжают совместную работу по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС
На площадке Baku Network обсудили нынешнюю ситуацию на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)
События в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Кыргызстане осложнили обстановку на пространстве ОДКБ - Путин