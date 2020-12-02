Посольство Ирана в России открыло книгу соболезнований в связи с гибелью физика Фахризаде

Посольство Ирана в Москве открывает на два дня книгу соболезнований в связи с гибелью иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Осуждая террористический акт, произошедший 27 ноября и приведший к мученической смерти заместителя министра обороны Ирана Мохсена Фахризаде, в посольстве в Москве в течение двух дней (2-3 декабря) для посольств, аккредитованных зарубежных представительств, а также для государственных и официальных организаций Российской Федерации открыта книга соболезнований в очном формате и в виртуальном формате по адресу электронной почты: [email protected]", - сообщили в среду ТАСС в иранском диппредставительстве.