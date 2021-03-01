В Иране рассчитывают продлить договор о сотрудничестве с Россией или заключить новый

Иран рассчитывает продлить Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и Ираном или подписать новое аналогичное соглашение по итогам переговоров с российской стороной. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новые переговоры по этой теме не проводились. <...> Мы надеемся подписать новый договор или продлить прежний после очередных переговоров", - сказал он.

Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном был подписан в марте 2001 года, срок его действия автоматически продлевался каждые пять лет. 24 сентября во время визита в Москву глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что перед очередным продлением иранская сторона намерена рассмотреть возможности актуализации документа с учетом нынешних реалий.

В июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой отметил, что за последние 20 лет произошли "серьезные, глубинные изменения на международной арене" и в экономике, и в политике, а также с точки зрения угроз безопасности всему человечеству. В этой связи назрела необходимость придать документу более современный вид, о чем министры договорились доложить своим президентам.