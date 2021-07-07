Глава МИД Японии посетит Иран

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в начале августа посетит Тегеран, чтобы встретиться с властями новой администрации Ирана. Об этом сообщил гостелевидение Японии в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что министр иностранных дел Японии встретится с главой МИД Ирана и остальными членами администрации Эбрахима Расии и призвать Тегеран сыграть конструктивную роль в деэскалации напряженности и стабилизации ситуации в регионе.

Также ожидается, что японский министр заявит об интересе к укреплению дружественных отношений с Ираном.

Мотэги и иранские власти наверное будут вести переговоры о непрямых переговорах между Ираном и США по возобновлению ядерной сделки 2015 года.

Глава МИД Японии в этом турне также намерен посетить Израиль, Палестину, Египет, Иорданию, Турцию, Ирак и Катар.