Песков заявил о подготовке контактов России и Ирана на высшем уровне
Москва и Тегеран готовят контакты на высшем уровне. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Готовятся российско-иранские контакты на высшем уровне", - сказал он.
Ранее официальный представитель правительства исламской республики Бахадари Джахроми сообщил, что президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Россию в начале 2022 года по приглашению президента России Владимира Путина.
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