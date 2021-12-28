Песков заявил о подготовке контактов России и Ирана на высшем уровне

Москва и Тегеран готовят контакты на высшем уровне. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Готовятся российско-иранские контакты на высшем уровне", - сказал он.

Ранее официальный представитель правительства исламской республики Бахадари Джахроми сообщил, что президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Россию в начале 2022 года по приглашению президента России Владимира Путина.