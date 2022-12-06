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Иран и Беларусь провели совместную консульскую встречу

Политика Материалы 6 декабря 2022 20:25 (UTC +04:00)
Иран и Беларусь провели совместную консульскую встречу

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Во вторник состоялась совместная консульская встреча между Ираном и Беларусью с целью содействия судебному и политическому сотрудничеству, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Совместная консульская встреча прошла в Тегеране в присутствии некоторых должностных лиц Министерства иностранных дел Ирана, представителей Министерства юстиции, Международной полиции и пограничной полиции двух стран.

Среди основных тем, обсуждавшихся на встрече, были сотрудничество в судебной сфере, облегчение выдачи виз гражданам двух стран, пограничное сотрудничество и борьба с торговлей людьми и нелегальной иммиграцией, а также доработка документа о передаче осужденных.

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