Иранский народ не будет одурачен ложными лозунгами свободы - Раиси

Президент Ирана аятолла Эбрахим Раиси подчеркнул, что иранский народ не будет введен в заблуждение лживыми лозунгами врагов о свободе, потому что они обрели свою свободу и независимость после победы Исламской революции в 1979 году в Иране, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Президент посетил Робата Карима сегодня утром для обзора ситуации с проектами, реализуемыми по всему Тегерану.

«Те, кто пытается посеять раздор среди людей с помощью красивых слов, должны быть выявлены», заявил президент Раиси в Робат Кариме, городе на юго-западе Тегерана, обращаясь к ряду людей.

«Иранский народ хорошо знает врага, мы обрели свободу после Исламской революции 1979 года, и мы не потеряем эту свободу», - сказал президент.

«Что нам нужно знать сегодня, так это о заговорах и мятежах, а также о том, что люди хотят создать хаос и раскол в обществе и своими заговорами воздействовать на убеждения людей», - добавил он.