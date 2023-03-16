Ирано-саудовская сделка придает новый импульс достижению мира в Йемене - посланник Генсекретаря ООН

Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг заявил, что импульс к прекращению конфликта в Йемене был придан соглашением между Саудовской Аравией и Ираном о возобновлении связей, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Во время брифинга в Совете Безопасности в среду Грундберг призвал воюющие стороны «воспользоваться возможностью», чтобы предпринять решительные шаги к миру.

«Стороны должны воспользоваться возможностью, предоставленной этим региональным и международным импульсом, чтобы предпринять решительные шаги к более мирному будущему».

«На разных уровнях продолжаются интенсивные дипломатические усилия по прекращению конфликта в Йемене», - сказал Грундберг, посетивший Тегеран ранее на этой неделе.

«В настоящее время мы являемся свидетелями возобновления регионального дипломатического импульса, а также постепенного изменения масштаба и глубины дискуссий», - отметил он.

Посланник сказал, что перемирие, согласованное в Йемене при посредничестве ООН в апреле 2022 года, в основном соблюдается, несмотря на то, что истекает в октябре без соглашения между сторонами о его продлении. «Общая военная ситуация в Йемене продолжает оставаться относительно стабильной... Но это хрупко», - добавил он.

«Перемирие может быть только отправной точкой. Нам срочно необходимо развивать то, что было достигнуто благодаря перемирию, и работать в направлении общенационального прекращения огня и всеобъемлющего политического урегулирования, чтобы положить конец конфликту в Йемене», - сказал Грундберг.