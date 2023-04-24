Президент Ирака вскоре посетит с визитом Иран

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн сообщил о скором визите президента страны Абделя Латифа Рашида в Иран, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и его иракский коллега в телефонном разговоре обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

Стороны также изучили двусторонние отношения, ЕС, региональные события, важность безопасности и стабильности региона и борьбу с терроризмом.

Глава МИД Ирака выразил также в этой беседе выразил удовлетворение возобновлением дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом.

Министры иностранных дел Ирана и Ирака подчеркнули необходимость расширения стратегических отношений и координаций и консультаций между двумя странами.