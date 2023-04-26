Посол Ирана в РФ предложил развивать Каспий для морских пассажирских перевозок и туризма

Пассажирское сообщение и международный туризм необходимо развивать в Каспийском море, сейчас регион активно используется для торговли и транспортных перевозок. Об этом говорится в зачитанном на международном форуме "Транспортная логистика Каспийского региона" обращении посла Ирана в России Казема Джалали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Исламская Республика Иран активно выступала и выступает за использование Каспийского моря в качестве основы для развития международного транспортного коридора "Север - Юг" и будет прилагать консолидированные с прикаспийскими странами усилия, направленные на скорейшую активизацию перевозок по Каспийскому морю. Прежде всего это касается морских транзитных перевозок, но пора подумать и о развитии пассажирского сообщения по Каспию и международного туризма", - говорится в обращении посла.

Он отметил, что Каспийское море давно привлекает к себе внимание как со стороны стран региона, так и со стороны европейских и азиатских государств. "Прикаспийские страны, расценивая эту водную часть земного шара в качестве моря мира и созидания, активно используют его для осуществления транспортных перевозок двусторонней и международной торговли, реализуют свои международные программы в области защиты окружающей среды, осуществляют активную координацию мер и действий по предупреждению техногенных катаклизмов в Каспийском море", - добавил посол.

Международный форум "Транспортная логистика Каспийского региона - 2023" проходит в Астрахани 26-27 апреля. Это специализированная форумная площадка для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества грузоотправителей, перевозчиков и поставщиков услуг Волжско-Каспийской транспортно-логистической экосистемы и МТК "Север - Юг". Форум проводится на ежегодной основе. По итогам работы форума наиболее актуальные вопросы функционирования и развития транспортной отрасли Волжско-Каспийского макрорегиона, а также выработанные предложения будут опубликованы в итоговой резолюции и представлены в профильные органы государственного управления для дальнейшей проработки и принятия управленческих решений.