Иран открыл три дипломатических представительства в Саудовской Аравии

Три дипломатических представительства Ирана возобновили работу в Саудовской Аравии. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Три иранских представительства в Эр-Рияде и Джидде начали работу на ранних стадиях", - цитирует его агентство Fars. Формат представительств дипломат не уточнил.

В пятницу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что "посольства и консульства Ирана и Саудовской Аравии возобновят работу в ближайшие дни".

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипотношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Представители двух стран несколько дней вели в Пекине переговоры, по итогам которых было подготовлено трехстороннее заявление.