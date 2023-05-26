Бельгия освободила задержанного более двух лет назад иранского дипломата

Иранский дипломат, задержанный в Бельгии более двух лет назад, был освобожден и возвращается в исламскую республику. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Асадулла Асади, невиновный дипломат нашей страны, который был задержан в Германии и Бельгии более двух лет назад вопреки международному праву, сейчас возвращается на свою родину и скоро прибудет в Иран", - написал министр на своей странице в Twitter.

В этой связи глава МИД Ирана выразил благодарность властям Омана за посредничество в освобождении иранского дипломата. "Я благодарен Султанату Оман за его позитивные усилия в этом направлении", - добавил Абдоллахиян.

Ранее в пятницу МИД Омана сообщил, что Брюссель и Тегеран достигли соглашения об обмене заключенными благодаря посредническим усилиям Маската. В ведомстве указали, что освобожденные лица были в пятницу доставлены из Ирана и Брюсселя в Маскат для последующего возвращения в свои страны.

В феврале 2021 года суд Бельгии приговорил аккредитованного в Брюсселе Асади к 20 годам лишения свободы. Его обвинили в подготовке террористического акта на территории Франции. В ходе судебных слушаний выяснилось, что иранский дипломат и трое его сообщников намеревались подорвать бомбу во время проведения близ Парижа демонстрации оппозиционной Тегерану Организации моджахедов иранского народа. Сам Асади отверг все обвинения, отказался присутствовать на заседаниях суда, а после вынесения приговора не подал апелляцию на судебное решение, мотивировав свое поведение дипломатической неприкосновенностью.