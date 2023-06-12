Иран и США ведут переговоры в Омане по отмене санкций против Тегерана

БАКУ /Trend/ - По заявлению представителя иранского МИД Насера
Канаани, Иран и США ведут переговоры в Омане по вопросу отмены
санкций против Тегерана,
передает в понедельник Trend.
Канаани отметил, что Иран приветствует посредничество Султаната Омана и стремится продвигать переговоры об отмене санкций. Он подтвердил, что уже произошёл обмен мнениями между Ираном и США с поддержкой Омана, и диалог продолжается.
Однако Канаани опроверг предположения о возможности заключения нового промежуточного соглашения по ядерной программе Ирана. Он подчеркнул, что консультации касаются только Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Представитель МИД отметил, что вся остальная информация о переговорах является лишь спекуляцией СМИ, и он не подтверждает информацию о переговорах по промежуточному соглашению.