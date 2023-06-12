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Иран и США ведут переговоры в Омане по отмене санкций против Тегерана

Политика Материалы 12 июня 2023 20:32 (UTC +04:00)
Иран и США ведут переговоры в Омане по отмене санкций против Тегерана

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БАКУ /Trend/ - По заявлению представителя иранского МИД Насера Канаани, Иран и США ведут переговоры в Омане по вопросу отмены санкций против Тегерана,
передает в понедельник Trend.

Канаани отметил, что Иран приветствует посредничество Султаната Омана и стремится продвигать переговоры об отмене санкций. Он подтвердил, что уже произошёл обмен мнениями между Ираном и США с поддержкой Омана, и диалог продолжается.

Однако Канаани опроверг предположения о возможности заключения нового промежуточного соглашения по ядерной программе Ирана. Он подчеркнул, что консультации касаются только Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Представитель МИД отметил, что вся остальная информация о переговорах является лишь спекуляцией СМИ, и он не подтверждает информацию о переговорах по промежуточному соглашению.

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