БРИКС играет важную роль в мировой экономике - Раиси

БАКУ /Trend/ - БРИКС играет ключевую роль в экономическом и торговом сотрудничестве во всем мире.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Ирана Эбрахим Раиси по прибытии в Тегеран после участия на 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге (Южная Африка).

Раиси отметил, что БРИКС сосредоточен на торгово-экономическом сотрудничестве и что отношения Ирана с блоком соответствуют его устойчивой экономике.

Президент Ирана подчеркнул, что общение Тегерана с глобальными, региональными и трансрегиональными организациями укрепит политическую власть Ирана.

Охарактеризовав торговые обмены как важный вопрос внешней политики действующей администрации Ирана, он заявил, что Тегеран обладает хорошим коммерческим потенциалом в регионе.

Президент Ирана добавил, что Тегеран будет экспортировать технические и инжиниринговые услуги в Южную Африку, а пять нефтеперерабатывающих заводов в Южной Африке возобновят работу при содействии иранских ученых и усилиях министерства нефти страны.