Диалог между Ираном и 3 странами Европы будет продолжен – МИД

БАКУ /Trend/ - Диалог на уровне заместителей министров иностранных дел Ирана и 3 европейских стран (Великобритании, Франции и Германии) продолжится 13-14 января в Женеве.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции в Тегеране.

По его словам, будут обсуждаться ряд региональных и двусторонних вопросов, ядерная программа Ирана и другие вопросы, представляющие интерес для сторон.

Багаи отметил, что этот диалог будет организован в продолжение диалога, состоявшегося в ноябре.

Добавим, что 29 ноября в Женеве состоялось заседание заместителей министров иностранных дел Ирана и 3 европейских стран (Великобритании, Франции и Германии).

Отметим, что 21 ноября в Международном агентстве по атомной энергии была принята резолюция против Ирана. За резолюцию проголосовали 19 стран, 3 страны выступили против, еще 12 воздержались. В резолюции Тегерану было предложено сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии по ряду вопросов и предоставить достоверный документ об остатках урана на двух необъявленных площадках в Иране.

Напомним, что в январе 2016 года между Ираном и группой 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) был заключен Совместный всеобъемлющий план действий в связи с иранской ядерной программой. В мае 2018 года США объявили о выходе из этого плана, а в ноябре того же года ввели санкции против Ирана. Иран объявил в 2020 году, что никаких ограничений Ирана в ядерной сделке не будет.

Добавим, что в конце 2020 года парламент Ирана, ссылаясь на введение санкций против страны, принял решение о реализации Стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. В соответствии с решением иранского парламента от 23 февраля того же года Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и Дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением. Таким образом, механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.

Иран на официальном уровне заявляет, что его стратегия не нацелена на получение атомной бомбы, и что страна никогда не поддерживала производство оружия массового уничтожения.

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