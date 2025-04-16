Министр иностранных дел Ирана назвал главную цель своего визита в Россию

БАКУ /Trend/ - Основная цель визита в Россию - донести до Президента России Владимира Путина письмо Верховного лидера Ирана аятоллы Сеида Али Хаменеи.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Ирана Сейид Аббас Арагчи после заседания Кабинета министров в Тегеране.

По его словам, в рамках визита будет организована встреча с Президентом России Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Ирана не раскрыл деталей письма.

Напомним, что 14 апреля представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил о предстоящем визите министра иностранных дел страны в Россию, который состоится в выходные. В рамках визита планируется обсудить итоги переговоров, прошедших в Маскате, а также связанные с ними процессы.

Отметим, что 12 апреля в столице Омана Маскате под председательством министра иностранных дел Ирана Сейида Аббаса Арагчи и специального представителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткофа состоялись косвенные переговоры между Ираном и США по иранской ядерной программе. Сообщается, что обсуждения были конструктивными и основывались на взаимном уважении. Следующий раунд переговоров назначен на 19 апреля.

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