Начался второй раунд переговоров между Ираном и США

БАКУ /Trend/ - В столице Италии Риме начался второй раунд косвенных переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Переговоры проходят под председательством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа при посредничестве министра иностранных дел Султаната Оман Сайида Бадра Альбусаиди.

Напомним, что первый раунд косвенных переговоров между Ираном и США состоялся 12 апреля в столице Омана - Маскате. Тогда обсуждения также прошли под председательством Сейеда Аббаса Арагчи и Стива Уиткоффа. Диалог был конструктивным и велся на основе взаимного уважения.

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