Роухани назвал участие в протестах конституционным правом иранцев

31 декабря 2017 22:10 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что участие в протестах является конституционным правом иранцев, но подчеркнул, что "критика отличается от насилия", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

"Протесты, критика – конституционные права людей… Критика отличается от насилия, которое наносит ущерб государственной собственности", — цитирует телеканал президента страны.

В четверг в иранском Мешхеде прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Они протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге и уничтожение государственной собственности.

Протестные акции также прошли в других городах Ирана. Как заявил в воскресенье мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи (Mohammad Ali Najafi), в ходе протестных акций был нанесен незначительный ущерб муниципальной собственности, движение в некоторых частях города было затруднено. Власти страны сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".

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